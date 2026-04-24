Serata da Mvp per De Bruyne: "Dimostrato che posso ancora stare a questi livelli"

Mvp di Napoli-Cremonese, 100esimo gol nei top 5 campionati europei e ritorno alla rete che mancava da prima del lungo infortunio. Sorriso triplo per Kevin De Bruyne: "La prestazione contro la Lazio non era stata del livello giusto. Oggi, aver trovato subito il gol ci ha aiutati e siamo soddisfatti della vittoria. Centesimo gol? Non lo sapevo, ma dimostra che posso giocare ancora a questi livelli. Festeggerò con la mia famiglia nei prossimi giorni liberi, è stata una stagione molto difficile con il lungo infortunio".