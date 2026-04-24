Cremonese, Giampaolo: "Resettiamo subito e prepariamoci al testa a testa col Lecce"

Cancellare il 4-0 di Napoli e ripartire verso le prossime sfide per provare a inseguire la salvezza. Questa è la missione che Marco Giampaolo dà alla sua Cremonese dopo la brutta sconfitta del Maradona: "Dobbiamo resettare subito perché è una sconfitta pesante. Alla squadra avevo detto di giocare con coraggio, senza arrendersi, e lo hanno fatto. Dopo i gol subiti tutto è diventato più difficile. Avevo chiesto ai ragazzi di non consegnarsi al Napoli e anche se avessimo perso, di non farlo in maniera sottomessa".