Cremonese, Giampaolo: "Resettiamo subito e prepariamoci al testa a testa col Lecce"
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Cancellare il 4-0 di Napoli e ripartire verso le prossime sfide per provare a inseguire la salvezza. Questa è la missione che Marco Giampaolo dà alla sua Cremonese dopo la brutta sconfitta del Maradona: "Dobbiamo resettare subito perché è una sconfitta pesante. Alla squadra avevo detto di giocare con coraggio, senza arrendersi, e lo hanno fatto. Dopo i gol subiti tutto è diventato più difficile. Avevo chiesto ai ragazzi di non consegnarsi al Napoli e anche se avessimo perso, di non farlo in maniera sottomessa".
Si riparte dalla partita dello Zini contro la Lazio domenica 4 maggio: "Vogliamo preparare ogni partita nel migliore dei modi e arrivare nel modo giusto, a livello emotivo, al rush finale. Sarà un testa a testa e dobbiamo restare pronti".