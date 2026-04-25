Nicola Berti si è sposato ma non scorda l'Inter: "Meglio sconfitti che milanisti, lo ripeterei 100 volte"

25 Apr 2026 - 11:00
Nicola Berti © italyphotopress

Nicola Berti © italyphotopress

Nicola Berti ha festeggiato il suo 59° compleanno con un "regalo" decisamente fuori dagli schemi visto il personaggio: il matrimonio con la storica compagna Hayet, celebrato sabato scorso in Sicilia baciata con una festa durata due giorni tra bollicine e fuochi d'artificio diurni.

L'ex centrocampista dell'Inter ha già annunciato che né lui né la moglie indosseranno la fede nuziale, preferendo sostituire l'oro con due tatuaggi sulle dita: "Non amo gli anelli, faremo due tatuaggi: sul suo anulare la B, sul mio la H, è decisamente più figo", ha dichiarato al Corriere della Sera.

Nonostante l'assenza degli ex compagni - con il solo Aldo Serena invitato ma assente per impegni lavorativi - Berti si gode il nuovo capitolo della sua vita da ex playboy (pur non rinunciando al gusto della battuta "l'addio al celibato? Io ne faccio tutti i giorni"), rivedendo se stesso nel dinamismo di Nicolò Barella ("un giocatore simile a me ma non dell'Inter? Non mi interessa nulla delle altre squadre") e mantenendo intatta quella verve che lo ha reso un'icona per i tifosi dell'Inter: "Dopo un derby avevo detto: meglio sconfitti che milanisti. Lo ripeterei altre cento volte".

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