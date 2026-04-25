Nicola Berti si è sposato ma non scorda l'Inter: "Meglio sconfitti che milanisti, lo ripeterei 100 volte"

L'ex centrocampista dell'Inter ha già annunciato che né lui né la moglie indosseranno la fede nuziale, preferendo sostituire l'oro con due tatuaggi sulle dita: "Non amo gli anelli, faremo due tatuaggi: sul suo anulare la B, sul mio la H, è decisamente più figo", ha dichiarato al Corriere della Sera.