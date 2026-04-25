Andrea Agnelli (con Chiellini) torna nel mondo del calcio: il nuovo progetto
Andrea Agnelli: dal 2010 al 2023 © Getty Images
Andrea Agnelli torna nel mondo dello sport lanciando Gamma Waves Partners, un fondo d'investimento con sede nei Paesi Bassi focalizzato su tecnologie d'avanguardia e proprietà intellettuali nel calcio e non solo.
L'ex presidente della Juventus, affiancato in questa iniziativa da Rocco Benetton e da Giorgio Chiellini, attuale Director of Football Strategy bianconero, punta a una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per rivoluzionare il settore attraverso l'intelligenza artificiale, l'analisi dei dati e i nuovi format competitivi.
Con un capitale iniziale di 55 milioni già versato dai soci, il fondo mira a scardinare i modelli tradizionali abbattendo le barriere tra detentori dei diritti e innovazione tecnologica, con lo stesso Agnelli che ha sottolineato come ogni fondatore abbia un capitale significativo a rischio in questa sfida che unisce club, franchigie e atleti connessi sotto un'unica piattaforma multi-partner.