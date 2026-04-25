Andrea Agnelli (con Chiellini) torna nel mondo del calcio: il nuovo progetto

Con un capitale iniziale di 55 milioni già versato dai soci, il fondo mira a scardinare i modelli tradizionali abbattendo le barriere tra detentori dei diritti e innovazione tecnologica, con lo stesso Agnelli che ha sottolineato come ogni fondatore abbia un capitale significativo a rischio in questa sfida che unisce club, franchigie e atleti connessi sotto un'unica piattaforma multi-partner.