Milan-Juve anche sul mercato: gli aggiornamenti su Vlahovic e Lewandowski
Da Vlahovic a Lewandowski, il punto sulle strategie di rossoneri e bianconeri con Orazio Accomando
Milan-Juve sul campo, domenica sera a San Siro, Milan-Juve anche sul mercato come ci racconta Orazio Accomando. Innanzitutto riguardo a Dusan Vlahovic, il cui contratto scadrà a fine giugno, e le trattative di rinnovo coi bianconeri procedono a rilento: c'è distanza tra offerta, 6 milioni, e richiesta del serbo, che oggi guadagna 9 milioni di euro più bonus. Vlahovic piace ad Allegri e a Tare.
E poi c'è Robert Lewandowski che a luglio si libera dal Barcellona a parametro zero, la Juve aveva mosso i primi passi già mesi fa chiedendo informazioni ed è avanti rispetto al Milan a cui è stato anche accostato il polacco.