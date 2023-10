Roma, partenza a sogno per Lukaku. E tra poco c’è l’Inter

VERSO INTER-ROMA

Grande partenza dell’attaccante belga, che a San Siro contro la sua ex sfiderà anche 50mila fischietti

Le schermaglie in vista di Inter-Roma sono cominciate da tempo. Tra promesse di rivelazioni da una parte e certezze di fischiate collettive dall'altra, l'avvicinamento al ritorno di Romelu Lukaku da avversario nel Meazza nerazzurro il prossimo 29 ottobre si sta consumando molto rapidamente. Come rapidissimo è stato il suo inserimento nella Capitale, col popolo romanista già ai piedi dell'attaccante belga più che mai in versione Big Rom, immagine ben diversa da quella del secondo crepuscolare Lukaku interista visto lo scorso anno.

Istantaneo l'impatto sulla squadra di Mourinho, 7 reti in 8 presenze con la nuova fiammante maglia giallorossa, 10 in 11 considerando gli impegni col Belgio. Cifre che riportano indietro la macchina dei ricordi alla prima vita nerazzurra, in particolare alla partenza di tre anni fa, con la fantastica media di un gol a partita, 12 presenze totali a metà ottobre, 12 reti.

Era la stagione 20/21, conclusasi dopo una cavalcata esaltante col diciannovesimo scudetto dell'Inter, il capolavoro di Antonio Conte condottiero del granitico gruppo trascinato dalla LuLa, la coppia dei sogni Lukaku-Lautaro, col belga in particolare autore a fine campionato di ben 24 reti in 36 presenze.

Oggi il compagno di scorribande di Big Rom nella Roma si chiama Paulo Dybala, al momento però ai box causa infortunio. In proiezione, l'attuale partenza lanciata può valere una progressione simile a quella del miglior Lukaku interista, di certo è già vinto il confronto con la prima stagione nerazzurra del biennio contiano, 8 reti in 11 gare complessive nel 19/20.

Insomma un Lukaku Re di Roma, che studia per diventare Imperatore.

