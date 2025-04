Serie A, Inter-Roma 0-1: Soulé punisce i nerazzurri

LE STATISTICHE

La Roma torna a vincere un match di Serie A contro l’Inter per la prima volta dall’1 ottobre 2022 (2-1 in quel caso, sempre al Meazza).

L'Inter ha perso tre partite di fila senza segnare alcun gol tra tutte le competizioni per la prima volta dalle cinque di fila di febbraio 2012 (tra Serie A e Champions League, con Claudio Ranieri in panchina in quel caso).

L’Inter ha perso due match di fila in Serie A per la prima volta dopo più di due anni, ovvero dal periodo tra marzo e aprile 2023 (tre in quel caso, contro Spezia, Juventus e Fiorentina).

L’Inter ha perso tre gare consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal dicembre 2017 (contro Udinese e Sassuolo in Serie A e contro il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia, con Luciano Spalletti in panchina in quel caso).

La Roma è rimasta imbattuta per 18 partite di fila in una singola stagione di Serie A (13V, 5N) per la prima volta dal periodo tra novembre 2009 e aprile 2010 (24 in quel caso, sempre con Claudio Ranieri in panchina).

Dopo la sconfitta contro il Milan del 22 settembre scorso (1-2), l’Inter ha perso due gare interne in un singolo campionato per la prima volta dalla stagione 2022/23 (cinque in quel caso).

La Roma ha vinto un match contro l’Inter in Serie A con annesso clean sheet per la prima volta dal 5 ottobre 2013 (3-0 al Meazza, con Rudi Garcia in panchina).

La Roma ha ottenuto l’ottava vittoria per 1-0 in questa Serie A, più di qualsiasi altra squadra nei cinque maggiori campionati europei in corso (segue il Nottingham Forest con sette).

La Roma torna a mantenere la porta inviolata contro l’Inter in Serie A per la prima volta dal dicembre 2019 (0-0 al Meazza).

L’Inter non ha segnato alcun gol per due gare consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023 (0-1 contro Juventus e Fiorentina in quel caso).

Matías Soulé ha preso parte al gol per tre partite consecutive di Serie A (due marcature e un assist) per la prima volta dall’ottobre 2023 (quattro reti in tre gare del torneo, col Frosinone in quel caso).

Solo Rafael Leão (sette) ha segnato più gol di Matías Soulé (cinque) tra i giocatori che sono andati a segno solo in trasferta in questa Serie A.

Eldor Shomurodov ha partecipato al gol per due partite consecutive di Serie A (una rete vs Hellas Verona, un assist vs Inter) per la prima volta dall'aprile 2024 (passaggio vincente contro l'Atalanta e marcatura proprio contro l'Inter, al Meazza).

L’Inter ha subito gol per cinque partite consecutive di Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e aprile 2023 (cinque anche in quel caso).