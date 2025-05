Milan, Gabbia: "La classifica non rispecchia il nostro potenziale"

Matteo Gabbia ha commentato così la vittoria del suo Milan sul Bologna: "Seguire il lavoro del mister è importante, abbiamo avuto più tempo per capire cose vuole da noi - le parole del difensore rossonero a Sky -. Ci siamo compattati in un momento negativo, stiamo facendo meglio di prima. Siamo in un buon momento, lo dicono i risultati, ma battere anche mercoledì il Bologna non sarà facile, dobbiamo prepararci al meglio e dare il massimo in campo. La classifica? C'è un po' di amarezza perché la classifica non rispecchia il nostro potenziale. Ma non dobbiamo piangerci addosso, dobbiamo chiudere al meglio e poi faremo i conti a fine stagione".