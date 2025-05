Bologna, De Silvestri: "Mercoledì sarà una storia diversa"

Lorenzo De Silvestri ha commentato così il ko del suo Bologna contro il Milan: "Abbiamo commesso qualche errore, la partita sembrava in mano nostra. In vista della finale di Coppa Italia non sono preoccupato, mercoledì è una storia a sè, una gara unica e fuori dal contesto. Dobbiamo resettare, cercare di recuperare le energie, ma mercoledì è una gara secca, una storia completamente diversa - le parole del capitano del Bologna a Sky -. Abbiamo sbagliato qualcosina, portare un punto sarebbe stato importante, anche se forse un po' poco per la corsa Champions ed Europa League. Stasera andrò a dormire deluso e arrabbiato, ma c'è l'orgoglio di aver portato una città e un club in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Abbiamo battuto tanti record, ma si va in finale per provare a vincere il trofeo".