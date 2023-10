Inter, la Curva Nord risponde a Lukaku: "Non ci interessa quello che hai da dire"

inter

Messaggio social dei tifosi nerazzurri dopo le parole dell'attaccante belga: "Se hai le palle, vieni al Meazza"

"Le opportunità da gol mancate in finale di Champions? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più avanti". Le parole di Romelu Lukaku, che dal ritiro del Belgio ha annunciato che se dicesse la verità sull’estate sarebbe uno choc per tutti, hanno scatenato la reazione rabbiosa dei tifosi interisti, che per la gara con la Roma del prossimo 29 ottobre hanno già annunciato una accoglienza 'da brividi'.

Dopo le parole di Lukaku è arrivata infatti la risposta social di uno dei capi della Curva Nord nerazzurra, che ha pubblicato un messaggio contro l'attaccante giallorosso: "Romelu Lukaku ... non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce! Se hai le palle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta".

Pronti 50mila fischietti - "29 ottobre data da segnare in rosso per far sentire tutto il disgusto che proviamo verso chi ci ha voltato le spalle nel modo più indegno - si legge in un volantino distribuito a San Siro durante le ultime partite -. Un personaggio che si è dimostrato un piccolo uomo, perché prima di essere un campione bisogna essere uomini e saper rispettare la parola data; ti abbiamo difeso a spada tratta e ci hai ripagato voltandoci le spalle. Prima dell'incontro con la Roma la Nord distribuirà 50mila fischietti da utilizzare a perdifiato ad ogni tocco di palla di chi ha tradito la nostra maglia. Facciamo vedere a tutti come merita di essere trattato chi si è mostrato indegno di indossare i nostri colori".

