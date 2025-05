Lazio-Juve, spareggio Champions: sfida tra gli ex Baroni e Tudor

Stessi punti in classifica, ma due posizioni di differenza. Si presentano così Lazio e Juventus alla sfida che le vedrà affrontarsi in occasione della 36° giornata di Serie A. La squadra di Baroni, sesta, è reduce dalla vittoria sul campo dell’Empoli mentre i bianconeri, dopo il pareggio di Bologna, occupano il quarto posto in virtù degli scontri diretti con la Lazio e di una miglior differenza reti rispetto alla Roma. La gara dell’Olimpico, di fatto, rappresenta un vero e proprio spareggio per il quarto posto: per entrambe le squadre, vincere potrebbe rappresentare il balzo decisivo verso l’Europa che conta. Con Tudor in panchina, i bianconeri hanno perso una sola partita, mentre Zaccagni e compagni sono in serie positiva da sei giornate di campionato. Tutto è ancora aperto a 270 minuti dalla fine della stagione.