Serie A, Roma-Fiorentina 1-0: Dovbyk fa sorridere Ranieri

Acciaccato dopo i continui colpi subiti nel primo tempo, Palladino lascia negli spogliatoi Gosens mandando in campo Fagioli, con Ranieri che risponde con Pellegrini sostituito da Pisilli. Per accendere la seconda frazione bastano pochi secondi, con Konè che dalla distanza al 47' disegna una traiettoria di destro che impegna De Gea sin da subito. Al 57' è Zaniolo ad avere l'occasione per il pari dopo l'azione insistita a sinistra di Parisi, ma l'ex di turno cicca clamorosamente il pallone in quella che si è poi rivelata essere la prima e unica occasione della sua partita. All'ora di gioco, infatti, Palladino lo sostituisce con Gudmundsson che si infila tra le maglie giallorosse mandando in difficoltà la difesa della squadra di Ranieri che al 66' rischia di capitolare, ma la conclusione a botta sicura di Mandragora viene murata. Roma che risponde con Pisilli al 68', ma il tiro del centrocampista capitolino termina ampiamente al lato. Palladino non si arrende e opta quindi per il tutto e per tutto, passando al 4-2-4 sostituendo Pongracic e Richardson con Colpani e Beltran per una formazione ultra offensiva alla ricerca del pari. All'83' si rinnova quindi il duello Svilar-Kean con l'ennesimo risultato in favore del portiere serbo che si supera ancora una volta chiudendo la porta all'attaccante. Ma a Ranieri basta Dovbyk per mettere a referto il 19esimo risultato utile consecutivo in campionato che vale il momentaneo quarto posto in classifica per i giallorossi. Una sconfitta amara per i toscani che rischiano di allontanarsi dalla zona Conference guardando con attenzione alla sfida tra Bologna e Juventus.