Dieci milioni di euro: a tanto ammonta il premio per i giocatori dell'Inter in caso di vittoria della Champions League. I 10 milioni, circa 400 mila euro lordi a giocatore, sono la somma di quanto già stabilito nei contratti dei singoli calciatori, i bonus inseriti al momento della firma dei contratti più quanto il club ha deciso di aggiungere come ulteriore riconoscimento.