Fifa, dal 2031 Mondiale femminile sarà a 48 squadre

Dopo aver consultato le confederazioni e le altre parti interessate, e visti i notevoli progressi compiuti dal calcio femminile in tutto il mondo, il Consiglio Fifa ha deciso all'unanimità di aumentare il numero di squadre partecipanti alla Coppa del Mondo femminile Fifa da 32 a 48 a partire dall'edizione 2031. La decisione, presa in una riunione tenutasi virtualmente, amplierà significativamente la rappresentanza, offrendo a più nazioni e giocatori l'accesso alle competizioni d'élite e accelerando gli investimenti nel calcio femminile in tutto il mondo. La Coppa del Mondo femminile Fifa a 48 squadre adotterà un formato a 12 gironi, aumentando il numero totale di partite da 64 a 104 e prolungando il torneo di una settimana. I requisiti per ospitare le edizioni 2031 e 2035 della Coppa del Mondo femminile Fifa sono stati adattati di conseguenza. La Fifa si impegnerà ulteriormente con le parti interessate coinvolte nel processo di consultazione per rispondere ai loro feedback. "Non si tratta solo di avere 16 squadre in più che giocano nella Coppa del Mondo femminile Fifa, ma di fare i prossimi passi in relazione al calcio femminile in generale, assicurando che più federazioni affiliate alla Fifa abbiano la possibilità di beneficiare del torneo per sviluppare le loro strutture calcistiche femminili da un punto di vista olistico ", ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino.