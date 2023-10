Roma, Dybala punta l'Inter: ginocchio sgonfio e lesione meno grave

IL RECUPERO

L'argentino è diviso tra palestra e terapie per andare almeno in panchina a San Siro. Niente Monza e Slavia Praga

© Getty Images 1 di 6 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Paulo Dybala ha passato la sosta per le nazionali in infermeria. Niente Argentina, ma palestra e terapie per recuperare il prima possibile e al meglio dall'ennesimo infortunio in carriera. Il ginocchio con tanto di lacrime dell'argentino che ha fatto temere il peggio a Cagliari si è sgonfiato e anche la leggera lesione al legamento collaterale dà meno problemi, ma la cautela resta d'obbligo visti i precedenti di Dybala.

Mourinho dovrà fare a meno di lui certamente per le sfide contro Monza in campionato e Slavia Praga in Europa League, ma il lavoro che l'argentino ha portato avanti a Trigoria è finalizzato a cercare di averlo a disposizione per la delicata sfida di Milano contro l'Inter, almeno per la panchina.

Procedendo un passo alla volta però la buona notizia per i giallorossi è che il ginocchio non è più gonfio e l'allarme iniziale può rientrare.