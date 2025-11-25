Roma, contro il Napoli in panchina c'è il "talismano" Gritti: ecco chi è il vice di Gasperini

Nel calcio, si sa, anche la fortuna ha il suo peso. E quando si inizia a viaggiare nelle zone alte della classifica e magari si intravede la possibilità di lottare per lo scudetto, i dettagli fanno la differenza. E da questo punto di vista la Roma capolista potrebbe avere un ulteriore asso nella manica: Tullio Gritti. Il vice di Gasperini è stato in panchina, dopo l'espulsione dell'allenatore giallorosso, contro la Cremonese nella vittoria che è servita per prendersi il primato. Ma non solo: dal 2016/2017 Gritti vanta numeri invidiabili ogni volta che è stato chiamato a subentrare a Gasp. E in vista della super sfida contro il Napoli anche la scaramanzia ha il suo peso.