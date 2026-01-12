Gasperini: "La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo"

Per il tecnico anche l'occasione una rivincita: "Con l'Atalanta sono arrivato tre volte in finale senza vincerla, con rammarico". Di fronte i granata di Baroni: "Sempre difficili da affrontare, ostici e solidi. Magari in campionato non hanno avuto la continuità per stare ancora più in alto ma sarà una gara dura". Tra l'altro col Toro ci fu la prima sconfitta di Gasp sulla panchina giallorossa: "Mi ricordo un caldo (era settembre, ndr)... stavolta ci saranno altre temperature, sarà tutto diverso".