Calcio
verso roma-torino

Gasperini: "La Coppa Italia obiettivo a cui la Roma tiene tantissimo"

Così il tecnico giallorosso alla vigilia degli ottavi di finale contro il Torino

12 Gen 2026 - 13:50
01:47 

La Roma domani, ore 21 con diretta su Italia 1, scende in campo contro il Torino negli ottavi di Coppa Italia: "Una competizione molto importante, soprattutto man mano che si va avanti e non a caso alla fine ci sono sempre le squadre migliori. E poi avremmo la possibilità di giocare la finale in casa" dice Gian Piero Gasperini in esclusiva a Sportmediaset.

Per il tecnico anche l'occasione una rivincita: "Con l'Atalanta sono arrivato tre volte in finale senza vincerla, con rammarico". Di fronte i granata di Baroni: "Sempre difficili da affrontare, ostici e solidi. Magari in campionato non hanno avuto la continuità per stare ancora più in alto ma sarà una gara dura". Tra l'altro col Toro ci fu la prima sconfitta di Gasp sulla panchina giallorossa: "Mi ricordo un caldo (era settembre, ndr)... stavolta ci saranno altre temperature, sarà tutto diverso".

coppa italia
gasperini
roma
torino
dichiarazioni

