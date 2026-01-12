Cremonese, Nicola: "L'espulsione? Nervoso non per il rigore, ma per il fallo sul primo gol"

Davide Nicola, allenatore della Cremonese, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta per 5-0 in casa della Juventus: "E' stata una partita un po' strana: mi è piaciuto il coraggio con cui stavamo giocando. Mi ha fatto innervosire il primo gol subito, fortunoso e che nasce da un fallo non fischiato. È lì che mi sono innervosito e non mi sono contenuto sull'episodio successivo. Siamo stati poco lucidi con le energie, volevamo giocarcela. Abbiamo sbagliato la partita nel risultato, non nell'approccio. Nessun dramma, andiamo avanti".