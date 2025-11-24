Logo SportMediaset

ROMA

Ferguson si sblocca e porta la Roma in testa, adesso Gasp punta su di lui

Il gol dell'irlandese è una delle note più positive della domenica giallorossa

di Redazione
24 Nov 2025 - 12:34

Il primo squillo arriva nel gelo di Cremona, in un momento decisivo della partita in cui la Cremonese stava iniziando a far sentire il fiato sul collo alla Roma. Nonostante non fosse un gol dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, non era facile infilare la palla in rete e scrollarsi di dosso le difficoltà degli ultimi mesi e le critiche piovute con insistenza. Travolto dall'abbraccio dei compagni e dall'esultanza del settore ospiti, Ferguson si è sbloccato e ha segnato il primo gol con la maglia giallorossa

Un gol importante, anche perché di fatto chiude la partita che la Roma vincerà per 1 a 3 in casa della Cremonese, ma soprattutto perché "stappa" la stagione dell'irlandese, fino a quel momento a secco di gol e con un solo assist a referto. Sicuramente sperava che accadesse prima, ma Gasperini ora può dire di poter contare su due attaccanti (Ferguson e Dovbyk) che si sono sbloccati e hanno l'obiettivo di crescere sul piano dei numeri e delle prestazioni. 

La Roma vola in testa alla classifica: non succedeva da dieci anni

E adesso l'obiettivo per Ferguson sarà trovare continuità: l'infortunio di Dovbyk e la fragilità di Dybala fanno dell'irlandese l'unico attaccante di ruolo totalmente a disposizione dell'allenatore, in una settimana cruciale in cui la Roma ospiterà prima il Midtjylland, capolista del girone di Europa League, e poi il Napoli, secondo in Serie A proprio dietro ai giallorossi. Due partite in cui l'apporto di Ferguson potrebbe essere decisivo e in cui l'irlandese farà di tutto per trovare la prima gioia all'Olimpico davanti al tifo di casa. 

