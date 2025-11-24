Ferguson si sblocca e porta la Roma in testa, adesso Gasp punta su di lui

Il primo squillo arriva nel gelo di Cremona, in un momento decisivo della partita in cui la Cremonese stava iniziando a far sentire il fiato sul collo alla Roma. Nonostante non fosse un gol dal coefficiente di difficoltà elevatissimo, non era facile infilare la palla in rete e scrollarsi di dosso le difficoltà degli ultimi mesi e le critiche piovute con insistenza. Travolto dall'abbraccio dei compagni e dall'esultanza del settore ospiti, Ferguson si è sbloccato e ha segnato il primo gol con la maglia giallorossa.