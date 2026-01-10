Logo SportMediaset

Calcio
roma
HomeMercatoVideoFotoRosa
ROMA

Gasperini: "Raspadori? Antipatico parlarne. Dybala straordinario anche se non segna"

Il tecnico giallorosso dopo il successo sul Sassuolo: "Nel secondo tempo abbiamo alzato il ritmo"

di Alberto Gasparri
10 Gen 2026 - 20:43
1 di 28
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Ci sono voluti quasi 80' per piegare la resistenza del Sassuolo, ma alla fine la Roma è riuscita a prendersi i tre punti, che valgono l'aggancio al Milan al secondo posto. Una classifica molto parziale, ma che tiene ampiamente in corsa i giallorossi per la corsa al quarto posto e alla Champions League in un momento di grande emergenza per Gian Piero Gasperini. "La squadra ha giocato bene anche nel primo tempo, ma non era valorizzata dato che eravamo inconcludenti al di là dei nostri limiti. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo stati più bravi tecnicamente. Abbiamo scambiato nello stretto e devo dare merito ai ragazzi che sono straordinari per carattere e impegno”, ha detto.

Sulle difficoltà a concludere di Dybala “Aspetta le partite che devono essere sbloccate. Io sono contento così, deve divertirsi a giocare. Quello di questa sera è un repertorio straordinario come abbiamo già visto in altre partite. Poi ritroverà anche la forza di calciare come prima”.

Sull'imminente arrivo di Raspadori: “Non entro nell’argomento, è antipatico. Parlo dei miei che vanno sempre meglio e per rispetto non parlo. Tutti stanno dando il massimo, se ci saranno vedremo. Si parla troppo di giocatori di altre squadre. Ci sono club dove arrivano giocatori che vengono presentati, qui invece si parla mesi di mercato e ci sono ragazzi che giocano. Alimentiamo i media per parlare di giocatori che non sono della Roma”.

gasperini
roma

