Gasperini: "Raspadori? Antipatico parlarne. Dybala straordinario anche se non segna"

Ci sono voluti quasi 80' per piegare la resistenza del Sassuolo, ma alla fine la Roma è riuscita a prendersi i tre punti, che valgono l'aggancio al Milan al secondo posto. Una classifica molto parziale, ma che tiene ampiamente in corsa i giallorossi per la corsa al quarto posto e alla Champions League in un momento di grande emergenza per Gian Piero Gasperini. "La squadra ha giocato bene anche nel primo tempo, ma non era valorizzata dato che eravamo inconcludenti al di là dei nostri limiti. Nella ripresa abbiamo alzato il ritmo e siamo stati più bravi tecnicamente. Abbiamo scambiato nello stretto e devo dare merito ai ragazzi che sono straordinari per carattere e impegno”, ha detto.