Juve, il ‘caso’ rigori si chiude con un errore: adesso è Yildiz il tiratore designato

Tocco di mano di Baschirotto in area, Feliciani assegna il calcio di rigore nonostante il pallone abbia colpito prima la gamba del difensore e sul dischetto dello Stadium si presenta Kenan Yildiz. A pochi giorni dall'errore di David contro il Lecce che tanto aveva fatto parlare, il 'caso' rigori in casa Juventus si chiude nella gara con la Cremonese: nessun capannello coi compagni, nessun dubbio, il numero 10 turco prende il pallone perché il rigorista designato è lui e Locatelli si avvicina al dischetto solo per impedire che qualcuno lo scavi come fatto da Pavlovic col Genoa. Caso chiuso quindi, il giocatore designato a calciare dal dischetto è Yildiz, anche se il turco incrocia troppo e si fa respingere il tiro da Audero prima della ribattuta vincente che porta il risultato sul 3-0.