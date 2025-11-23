Gasperini: "Contenti per Ferguson. Espulsione? Il quarto uomo una pessima presenza"

Ai microfoni di DAZN, il tecnico giallorosso si è soffermato anche sull'importante prestazione di un altro giocatore: "Baldanzi mi è piaciuto moltissimo e anche come ci siamo mossi in attacco. Siamo partiti sbagliando un po' di passaggi, poi abbiamo giocato con qualità e creato parecchio. Il ruolo di centravanti si può fare anche con le sue caratteristiche, sono contento per lui e per noi è una risorsa. Abbiamo più possibilità di realizzare, più sicurezza e fiducia".