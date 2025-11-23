Logo SportMediaset

Calcio
roma
Roma

Gasperini: "Contenti per Ferguson. Espulsione? Il quarto uomo una pessima presenza"

Il tecnico giallorosso ha analizzato la vittoria contro la Cremonese non nascondendo la delusione per il cartellino rosso

di Redazione
23 Nov 2025 - 17:45
Vittoria per 3-1 sul difficile campo della Cremonese e testa della classifica in solitaria in attesa del derby di Milano. Nonostante l'espulsione, è un Gian Piero Gasperini più che soddisfatto, anche per il gol di Ferguson: "Siamo contenti per lui, era una rete importantissima. Stavamo giocando anche bene, con parecchie situazioni pericolose. Il secondo gol ci ha fatto capire che potevamo vincere". 

Ai microfoni di DAZN, il tecnico giallorosso si è soffermato anche sull'importante prestazione di un altro giocatore: "Baldanzi mi è piaciuto moltissimo e anche come ci siamo mossi in attacco. Siamo partiti sbagliando un po' di passaggi, poi abbiamo giocato con qualità e creato parecchio. Il ruolo di centravanti si può fare anche con le sue caratteristiche, sono contento per lui e per noi è una risorsa. Abbiamo più possibilità di realizzare, più sicurezza e fiducia". 

Soulé e Svilar patrimonio capitale. Wesley motorino, bentrovato Ferguson

A proposito di risorse, le sostituzioni hanno giocato un ruolo fondamentale nella vittoria contro la Cremonese: "I cambi servono e io li utilizzo tutti, ma se mi chiedi per il calcio non è una cosa che mi entusiasma. Il calcio è fatto di resistenza, cambiare mezza squadra rende la partita più equilibrata e talvolta meno bella".

Gasperini è poi ritornato sull'espulsione, non nascondendo tutta la sua delusione per l'episodio: "I 10 minuti finali del primo tempo sono stati veramente pesanti, poi all'inizio del secondo non ho detto veramente niente. Il quarto uomo ha fatto due errori molto grossolani: è stato richiamato due volte, una pessima presenza". L'ex Atalanta era già apparso nervoso in occasione del rigore revocato per il mani involontario di Mancini nel primo tempo. Nella ripresa, Ayroldi l'ha prima ammonito e poi espulso qualche istante dopo. 

Infine, il tecnico ha fatto il punto sugli obiettivi della Roma: "Quando sei in queste posizioni, è giusto sognare. Noi lo stiamo vivendo e finché si può, cerchiamo di allungarlo".

