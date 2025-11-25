Giudice sportivo, 20mila euro di multa alla Fiorentina per i cori contro Vlahovic

Il giudice sportivo ha multato la Fiorentina con una sanzione da 20.000 euro per i cori insultanti e discriminatori rivolti dai suoi tifosi a Dusan Vlahovic durante l'ultima gara giocata al Franchi contro la Juve. Il provvedimento emerge dal comunicato firmato da Gerardo Mastrandrea, che segnala come l'arbitro sia stato costretto a interrompere la partita per due volte, per un totale di circa quattro minuti. La sanzione è stata parzialmente attenuata in base all’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di Giustizia Sportiva.