Giudice sportivo, 20mila euro di multa alla Fiorentina per i cori contro Vlahovic

Decisa una sanzione attenuata ma pesante per i cori discriminatori verso l’attaccante della Juventus, con la gara che era stata fermata due volte. Confermato anche lo stop a Gasperinidi Giulia Bassi
© Getty Images
Il giudice sportivo ha multato la Fiorentina con una sanzione da 20.000 euro per i cori insultanti e discriminatori rivolti dai suoi tifosi a Dusan Vlahovic durante l'ultima gara giocata al Franchi contro la Juve. Il provvedimento emerge dal comunicato firmato da Gerardo Mastrandrea, che segnala come l'arbitro sia stato costretto a interrompere la partita per due volte, per un totale di circa quattro minuti. La sanzione è stata parzialmente attenuata in base all’articolo 29, comma 1, lettera b del Codice di Giustizia Sportiva.
Nel referto viene riportato che i cori provenienti dal settore viola erano rivolti al centravanti della Juventus e rientravano nella categoria delle manifestazioni discriminatorie. La gravità dell'episodio è stata sottolineata anche dalle due sospensioni momentanee della gara. L'ammenda, pur attenuata, riflette la valutazione del giudice sportivo su quanto accaduto nel corso del primo tempo.
La decisione arbitrale di fermare il gioco per ben due volte conferma l'impatto del comportamento del pubblico sulla regolarità della sfida. Secondo quanto riportato nel comunicato, le due interruzioni hanno avuto una durata complessiva di quattro minuti, necessari per riportare la situazione sotto controllo e permettere la ripresa dell’incontro.
Tra le altre decisioni del giudice sportivo spicca la squalifica per una giornata a Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma è stato punito per proteste reiterate e plateali dopo l'ammonizione ricevuta al 17esimo della ripresa, comportamento rilevato dal quarto ufficiale. Una giornata di stop anche per Brooke Dion Nelson Norton-Cuffy del Genoa, espulso in Cagliari-Genoa per doppia ammonizione, e per Ivan Smolcic del Como, fermato per somma di cartellini gialli.