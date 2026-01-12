Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Pisacane: "Risultato bugiardo, sul 2-0 c'è un errore ma non faccio nomi"

12 Gen 2026 - 22:14

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha analizzato così a Dazn la sconfitta per 3-0 in casa del Genoa: "Più che rammarico per i primi minuti, c’è rammarico per l’andamento della gara: non siamo stati cinici. Il risultato è pesante ed è una responsabilità nostra, però per quanto visto in campo e per i numeri è un risultato un po’ bugiardo. Fa parte del percorso: i ragazzi hanno dato tutto ed era normale che potessimo pareggiare. Non lo abbiamo fatto e il 2-0 è stata una mazzata. Analizzeremo la sconfitta, che ci farà crescere. C’è un errore evidente di reparto e non mi piace fare nomi. Dispiace, perché prendere gol del genere in uno scontro diretto e in uno stadio così non va bene. Mi porto però dietro gli aspetti positivi, come la reazione avuta dopo il primo gol: una reazione da squadra importante. L’augurio è sempre quello di riuscire a cancellare questo tipo di errori, e lo si fa lavorando ogni giorno". 

