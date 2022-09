Roma, Mourinho si dà al rap: un cameo nel video di Stormzy

© instagram

José Mourinho è uno degli allenatori più attivi al di fuori del terreno di gioco. Già commentatore tv e protagonista di diversi spot pubblicitari, ora lo Special One si è tolto anche lo sfizio di comparire in un video musicale. Il tecnico della Roma ha fatto un cameo nel videoclip della nuova canzone del rapper americano Stormzy ‘Mel Made Me Do It'. Lo Special One, in giacca e con sguardo severo, viene inquadrato in primo piano mentre si porta il dito sulla bocca. La musica continua, le immagini indugiano su Mou e in sottofondo si sente la voce del tecnico che dice: "I prefer not to speak, if I speak I'm in big trouble" ("Preferisco non parlare, se parlo finisco nei guai"). Una frase che il portoghese ha detto per davvero, qualche anno fa, dopo una partita del Chelsea, per contestare l'operato dell'arbitro Foy.