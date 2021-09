Roma, Mourinho pensa già al derby: “Di tutto per avere Pellegrini”

QUI ROMA

Lo Special One dopo la vittoria sull’Udinese: “Rosso ridicolo. Tre punti meritati”

José Mourinho esulta dopo la vittoria di misura firmata Abraham all'Olimpico contro l'Udinese: "La partita dopo una sconfitta è sempre la più difficile – ha detto lo Special One - ma nella prima mezz'ora abbiamo fatto benissimo, eravamo in controllo totale, è stata forse la migliore mezz'ora da quando sono qui. Nel secondo tempo abbiamo subito un po' la loro reazione, ma siamo stati squadra, ci siamo uniti e non abbiamo avuto alcun problema. Tre punti meritati". Riscatto Roma, Udinese ancora ko

























































“Pellegrini? Se ci sono dei meccanismi legali per farlo giocare ci dobbiamo provare, dobbiamo fare di tutto, perché il secondo giallo non è meritato – ha detto Mourinho commentando l’espulsione del capitano giallorosso nel finale - Un rosso ridicolo - ha aggiunto poi in conferenza stampa - Abbiamo avuto una riunione educativa con il signor Valeri. Ci ha spiegato tutto il regolamento per due ore, poi arriviamo alla partita e ci arriva un rosso così. Non posso dire niente se non che sia ridicolo. Il calcio è e sarà sempre calcio. Non si può cambiarlo in uno sport non di contatto".

"Cosa manca per arrivare al livello delle top? Mi manca tempo, di più non posso dire. Ora sono concentrato per far crescere la squadra, a livello organizzativo lavoriamo benissimo ma abbiamo bisogno di tempo. Il tempo porterà qualcosa in più. Mercato? La dirigenza ha bisogno di tempo come noi. Questa è una proprietà che si occupa dell’oggi ma anche di domani e dopodomani, i tifosi devono avere pazienza e continuare a sostenerci come hanno fatto oggi. Ci hanno dimostrato che sono al nostro fianco anche dopo una sconfitta”.

“Calafiori? Oggi ha giocato bene perché ha rischiato di più, ha fatto un assist fantastico, deve avere più fiducia in sé stesso e nel suo corpo. Non deve chiedere il cambio alla prima sensazione negativa, dev’essere più uomo ma è un bravissimo ragazzo e ha il cuore giallorosso. Sono molto contento di lui ma bisogna lavorare, ci vuole tempo” ha concluso Mourinho.

