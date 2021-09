Serie A: Roma-Udinese 1-0, Mourinho si riscatta con Abraham

ROMA-UDINESE 1-0

Un gol dell'inglese al 36' decide la sfida dell'Olimpico. Pellegrini espulso per doppia ammonizione salterà i lderby

di

ANDREA GHISLANDI

Nel posticipo della 5a giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 l'Udinese e riscatta prontamente la sconfitta di Verona. Primo tempo a senso unico, con i giallorossi fermati due volte dal palo, prima con Mkhitaryan (4') e poi con Zaniolo (8'). Il gol-vittoria arriva al 36', grazie ad Abraham bravo a far secco Silvestri da pochi passi. I capitolini calano nella ripresa, ma Rui Patricio salva due volte su Deulofeu. Espulso Pellegrini: niente derby. Riscatto Roma, Udinese ancora ko

























































LE PAGELLE

Calafiori 6,5 - L'azione con cui regala ad Abraham il pallone del gol-vittoria è la più bella della partita. Per due volte vince il duello con Molina prima dell'assist al bacio per il compagno.

Abraham 6,5 - Ha il grande merito di farsi trovare pronto sull'assist di Calafiori, un gol che alla fine vale tre punti e il miglior modo per presentarsi al derby

Pellegrini 5 - Gara sottotono quella del capitano, sempre tra i migliori in questo avvio di stagione, e macchiata dall'espulsione per doppia ammonizione proprio al 90' che lo costringerà a guardare il derby dalla tribuna.

Soppy 6,5 - Il suo ingresso al posto di Molina regala forza fisica e velocità alla squadra. L'ex Rennes è una scheggia sulla destra e va anche vicino al gol.

Deulofeu 6 - Davvero poca roba nel primo tempo, nella ripresa impegna per due volte Rui Patricio ed è il più pericoloso dei suoi.

Molina 5 - Non riesce mai a proporsi in fase offensiva e si fa saltare troppo facilmente per ben due volte da Calafiori in occasione del gol di Abraham. Serata storta.

IL TABELLINO

ROMA-UDINESE 1-0

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio 6,5, Karsdorp 5,5, Mancini 6,5, Ibañez 6, Calafiori 6,5 (24' st Smalling 6); Veretout 6, Cristante 6; Zaniolo 5,5 (29' st El Shaarawy 5,5), Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Abraham 6,5 (41' st Shomurodov sv). A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Darboe, Diawara, Carles Perez, Mayoral, Zalewski. All.: Mourinho

Udinese (3-5-2): Silvestri 6; Becao 6, Nuytinck 6 (34' st Samardzic sv), Samir 6; Molina 5 (17' st Soppy sv), Pereyra 5, Walace 6, Makengo 5,5 (40' st Arlsan sv), Udogie 6 (34' st Stryger Larsen sv); Pussetto 5,5 (17' st Beto 5,5), Deulofeu 6. A disp.: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Jajalo, Forestieri, De Maio. All.: Gotti 6

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 36' Abraham (R)

Ammoniti: Walace (U), Pellegrini (R), Cristante (R), Calafiori (R)

Espulsi: Al 45' st Pellegrini (R) per doppia ammonizione

Note: -