Roma, Mourinho mastica amaro: "Ci manca lucidità"

Il tecnico giallorosso dopo il ko nel derby: "Dybala? Spero domenica per il Torino"

"La Lazio ha vinto con un mezzo gol". Josè Mourinho mastica amaro dopo il ko della sua Roma nel derby Capitale e parla apertamente di sconfitta immeritata: "Non era facile giocare contro una squadra tutta bassa e che ha gestito bene i ritmi. Loro hanno difeso bene il gol di vantaggio e a noi ci è mancata lucidità oltre che qualità che in avanti può fare la differenza", ha dichiarato a Dazn lo Special One, che poi ha sottolineato che l'infortunio di Pellegrini ha pesato molto sulla gara: "Quando mancano certi giocatori, andiamo in difficoltà. Pellegrini ha sempre giocato in Europa League nel momento in cui dovevamo fare punti per forza, è normale poi un infortunio".

Oltre alla qualità del trequartista azzurro sono mancati, ancora una volta, i gol degli attaccanti: "Non solo i gol, ma anche il gioco di squadra e vincere un duello individuale. Quando giochi molto diretto, devi vincere i duelli individuali e non ci siamo riusciti". Si è sentita molto la mancanza di Paulo Dybala: "Ovviamente vuole andare al Mondiale, difficile dire di no. Se c'è una buona evoluzione del suo infortunio, speriamo di riaverlo domenica col Torino. Si è parlato tanto di Savic e Immobile, non si è parlato di Dybala, ma penso che la sua assenza sia più importante perché è la luce che ci dà assist e gol".

Contro i biancocelesti per la Roma è arrivato un altro ko negli scontri diretti in casa: "La Roma perde e secondo me immeritatamente. L'Atalanta ha fatto un tiro in porta e ha vinto 1-0, il Napoli ha avuto difficoltà come mai gli era capitato e ha vinto con un gran gol di Osimhen e la Lazio ha vinto con un mezzo gol. Ci manca lucidità, ma l'identità per fare risultato è intoccabile".

Il mercato di gennaio di avvicina, ma Mourinho assicura che la Roma non farà investimenti importanti: "Penso di no. Bisogna recuperare giocatori, non so se per esempio Wijnaldum ci sarà ad inizio anno. Dobbiamo fare con quello che abbiamo, come Volpato che ha già giocato 4 partite. Se dobbiamo dare spazio ad altri giovani, lo faremo".

