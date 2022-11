Serie A, Roma-Lazio 0-1: il derby si colora di biancoceleste

ROMA-LAZIO 0-1

Decide una zampata di Felipe Anderson al 29' dopo una clamorosa ingenuità di Ibanez: Sarri scavalca Mourinho in classifica

Roma-Lazio, le immagini del derby della Capitale































































La Lazio batte 0-1 la Roma nel derby valido per la 13esima giornata di Serie A e scavalca i giallorossi in classifica, tornando al terzo posto a pari punti con l'Atalanta. A decidere una stracittadina ruvida e avarissima di emozioni è una zampata di Felipe Anderson, che approfitta di una clamorosa ingenuità di Ibanez per punire Rui Patricio al 29'. La reazione giallorossa si concretizza in una traversa colpita da Zaniolo e in un assedio finale senza esito alcuno.

LA PARTITA

Una vittoria cruciale per rialzare la testa e scacciare i fantasmi di una settimana da incubo. Dopo il clamoroso ko con la Salernitana e la retrocessione dall'Europa alla Conference League la Lazio riprende la sua corsa in campionato, centra il controsorpasso ai cugini e si conferma saldamente in zona Champions. A far sorridere Sarri, al termine di un derby davvero deludente sul piano dello spettacolo, è ancora una volta la performance difensiva dei suoi, che rischiano poco e nulla per 90'. Per gli uomini di Mou, invece, una prova davvero sottotono sul piano offensivo, con le uniche conclusioni verso lo specchio che arrivano da fuori area e un Abraham ancora una volta poco incisivo.

La Roma parte forte trascinata dall'entusiasmo dell'Olimpico giallorosso, provando a chiudere la Lazio nella propria metà campo e spaventando subito Provedel con un paio di conclusioni insidiose, prima di Abraham, poi di Zaniolo. Col passare dei minuti i biancocelesti prendono le misure e cominciano a macinare gioco, affidandosi a un possesso ragionato, ma di fatto privo di spunti. Il match è estremamente bloccato e avaro di emozioni, ma a cambiare le cose ci pensa Ibanez, che al 29' si avventura in un improbabile dribbling in area su Pedro, perde il contrasto con lo spagnolo e spalanca a Felipe Anderson la porta per lo 0-1. Un errore tremendamente simile a quello del derby del 15 gennaio 2021, che portò al gol di Immobile. Immediata la reazione degli uomini di Mourinho, che al 33' si rammarica per una traversa centrata in pieno da Zaniolo, dopo una deviazione di Marusic che aveva tagliato fuori Provedel. La carica giallorossa però si esaurisce presto e il primo tempo si chiude senza ulteriori scossoni.

A inizio ripresa Mourinho tiene negli spogliatoi Mancini e inserisce Celik, ma dopo pochi minuti deve rinunciare anche a Pellegrini (problema al flessore) e decide di gettare nella mischia Volpato. La manovra giallorossa continua a essere poco fluida, ma soprattutto senza reali sbocchi offensivi: gli esterni spingono, ma non trovano mai cross pericolosi dal fondo, Abraham si muove quasi sempre a vuoto e Zaniolo non trova varchi verso la porta avversaria. La Lazio si compatta a difesa del risultato, la partita si fa sempre più ruvida, fallosa e spezzettata. Al 73' Felipe Anderson va vicino allo 0-2 su un contropiede lanciato da Cancellieri, ma Rui Patricio è bravissimo ad alzarla in corner. Negli ultimi minuti c'è spazio per lungo ma confuso assedio della Roma, con la tensione che sale alle stelle e cartellini che volano soprattutto verso le panchine (rosso a Foti per proteste, giallo Radu per aver nascosto il pallone a Rui Patricio). Dopo quasi 10' di recupero Orsato fischia tre volte e la festa laziale può esplodere.

LE PAGELLE

Zalewski 6 - Specialmente nel primo tempo la Roma spinge quasi esclusivamente dal suo lato. Corsa e coraggio non gli mancano, ma di cross precisi se ne vedono pochini.

Abraham 5 - Tanto movimento, poco dialogo con i compagni, zero occasioni degne di nota. Quasi due mesi dal secondo e ultimo gol in campionato, un'eternità.

Ibanez 4,5 - Un altro errore marchiano, come quello che sbloccò il derby d'andata della stagione 2020/21. Anche in questo caso, purtroppo per lui, decisivo per le sorti dell'incontro.

Felipe Anderson 7 - Sigla il gol vittoria rimanendo glaciale a tu per tu con Rui Patricio, che poi gli nega la doppietta a un quarto d'ora dalla fine. Letale quanto basta.

Casale 7 - Prestazione di altissimo livello, nella partita più importante della sua carriera. Frena Abraham, non sbaglia praticamente alcun intervento e garantisce a Provedel una serata senza patemi.

Luis Alberto 6 - Svolge il suo compito senza strafare, in una partita di sostanza e senza acuti particolari.

IL TABELLINO

Roma-Lazio 0-1

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5,5 (1' st Celik 6), Smalling 6, Ibanez 4,5; Karsdorp 5,5 (18' st El Shaarawy 6), Cristante 5,5, Camara 5,5 (28' st Matic 5,5), Zalewski 6 (28' st Belotti 5,5); Pellegrini 6 (8' st Volpato 6), Zaniolo 5,5; Abraham 5.

Allenatore: Mourinho 5

Lazio (4-3-3): Provedel 6; Lazzari 6,5 (24' st Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 6,5, Marusic 6; Vecino 6, Cataldi 6, Luis Alberto 6 (26' st Basic 6); Pedro 6,5 (24' st Cancellieri 6), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6 (40' st Romero sv).

Allenatore: Sarri 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 29' Felipe Anderson (L)

Ammoniti: Mancini (R), Lazzari (L), Vecino (L), Rui Patricio (R)

Espulsi:

LE STATISTICHE

- La Lazio ha vinto gli ultimi tre Derby di Serie A contro la Roma giocati nel girone d'andata: solo in un’altra occasione, i biancocelesti hanno vinto tre sfide consecutive contro i giallorossi nella prima metà del massimo campionato, anche se in quel caso le sfide non erano in stagioni consecutive. (1949/50, 1950/51 e 1952/53).

- Felipe Anderson ha eguagliato Hernanes al primo posto dei migliori marcatori brasiliani nel derby di Roma in Serie A (entrambi tre gol).

- La Lazio ha vinto quattro gare esterne consecutive in Serie A per la prima volta da gennaio 2020 (cinque in quel caso sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi).

- La Roma ha registrato due sconfitte interne di fila in Serie A per la prima volta dal gennaio 2020, in quell'occasione contro Torino e Juventus.

- La Roma non rimaneva a secco di reti in un gara interna di Serie A contro la Lazio dal 29 aprile 2007 (0-0 quando sulla panchina sedeva Luciano Spalletti).

- Tra i giocatori attualmente in rosa alla Lazio, solamente Ciro Immobile (quattro) ha realizzato più gol di Felipe Anderson alla Roma in Serie A (tre).

- La Roma è la squadra che ha commesso più errori che hanno portato al gol (quattro) in questa stagione di Serie A.

- La Lazio ha tenuto la porta inviolata in quattro gare esterne di fila in Serie A per la prima volta dal 1998, quando in panchina sedeva Sven-Göran Eriksson (cinque di fila).

- Solamente il Barcellona (11) ha collezionato più clean sheet della Lazio nei maggiori cinque campionati europei in corso (otto).

- La Lazio ha mantenuto la porta inviolata in sette delle ultime otto gare di Serie A, solamente un clean sheet in meno di quanto fatto nelle precedenti 31 partite di massima serie.

- Dopo tre gare di Serie A subendo sempre almeno due gol contro la Roma (sette gol in totale), la Lazio ha mantenuto la porta inviolata nel Derby di Roma per la prima volta da gennaio 2021 (3-0 casalingo con Simone Inzaghi in panchina).

- 50ª partita in Serie A per Tammy Abraham, che fin qui ha segnato 19 reti - solo un giocatore, esordiente dell'era dei tre punti a vittoria, ha segnato più reti nelle prime 50 gare giocate in Serie A con la maglia della Roma: Edin Dzeko (21 gol).

- La Lazio schiera oggi la propria formazione titolare con l'età media più alta in questa Serie A (29 anni e 98 giorni).