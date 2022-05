Roma, Mourinho furioso contro il VAR: "Dov'è il signor Banti? Così è troppo"

QUI ROMA

Lo Special One: "Il problema è che non parliamo solo di oggi ma di tanti episodi che non hanno spiegazioni"

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, José Mourinho è una furia e se la prende con il Var Banti per il rigore assegnato alla Viola a inizio gara. “La spiegazione è che da tante partite non abbiamo spiegazioni. Oggi c’è una doppia spiegazione. Una è che dopo la partita di giovedì ci mancavano le energie fisiche e mentali e ti differenzia da chi si prepara da una settimana. Un’altra la vorrei sapere dal signor Banti di Livorno, non lontano da qua ma non lo sentiamo mai. Quello è un tocco e non un fallo. L’arbitro era vicino e non ha dato il rigore, il signor Banti interviene. Se si parla dei 3 punti di oggi finiamo così, al di là del rigore di Banti la Fiorentina ha giocato meglio e ha meritato. Il problema però è che non parliamo solo di oggi ma di tanti episodi che non hanno spiegazioni. Dov’è Banti ora? Perchè ha chiamato un arbitro come Guida che era a 10 metri ed aveva visto che non era rigore? Non abbiamo questa spiegazione ma la vorremmo. Si abbiamo una finale che potrebbe assorbire energie. Però abbiamo un campionato da giocare e quello che succede a questa squadra è troppo”. Fiorentina, colpo per l'Europa



































1 di 19 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 19 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

ITALIANO: "FATTO GRANDE CAMPIONATO, NON POSSIAMO ROVINARLO"

Vincenzo Italiano è raggiante dopo la vittoria contro la Roma che rimette in carreggiata la sua Fiorentina nella corsa all'Europa League. “Questi tre punti servivano, perché inaspettatamente eravamo un po’ caduti, appannati, non eravamo noi stessi - ha detto a Dazn -. Eravamo ripartiti a Milano senza prendere punti ma abbiamo dato continuità. Abbiamo fatto un grande campionato e non possiamo rovinarlo. I ragazzi sono stati attenti, vogliosi, ci tenevano tantissimo. Siamo alle ultime battute, c'è stanchezza mentale e fisica. Sono mesi che andiamo a mille all’ora, siamo lì punto a punto e noi siamo lì da tutto l’anno e ci teniamo a rimanerci. Chi farà più punti arriverà in quelle zone che ci auguriamo. Questa è una piazza importante, sono venuti in ottomila a spronarci. Cercheremo di esaudire il desiderio”.

Vedi anche fiorentina Serie A, Fiorentina-Roma 2-0: Nico Gonzalez e Bonaventura, la Viola aggancia l’Europa e Mou