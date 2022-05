Serie A, Fiorentina-Roma 2-0: Nico Gonzalez e Bonaventura, la Viola aggancia l’Europa e Mou

FIORENTINA-ROMA 2-0

Due gol in avvio di partita stendono i giallorossi, adesso a pari punti con la squadra di Italiano e l’Atalanta

Si chiude con la vittoria casalinga della Fiorentina 2-0 sulla Roma la 36esima giornata della Serie A. La Viola approfitta della stanchezza dei giallorossi dopo la Conference League e chiude i conti nei primi minuti con Nico Gonzalez su rigore e Bonaventura. Nel finale si rivede in campo Spinazzola. Adesso è lotta per l’Europa, con la squadra di Italiano che aggancia proprio Mourinho a 59 punti e in loro compagnia c’è anche l’Atalanta. Fiorentina, colpo per l'Europa



































LE STATISTICHE

• La Fiorentina ha guadagnato 38 punti in casa finora: dopo 18 gare interne è il miglior risultato dal 2012/13 per i viola (40 in quel caso).

• Nel 2022, nessuna squadra ha conquistato più punti della Fiorentina nelle gare interne di questo campionato: 19, come l’Inter.

• La Fiorentina ha collezionato nove clean sheet nella gare casalinghe di una singola stagione di Serie A per la prima volta dal campionato 2011/12.

• La Roma ha perso due delle ultime tre partite (1N) di campionato: tante quante nelle precedenti 17 di Serie A (9V, 6N).

• Era da maggio 2021 che la Roma non restava senza vittorie per quattro partite consecutive di Serie A (Paulo Fonseca in panchina).

• Era dallo scorso dicembre che la Roma non restava a secco di gol per due match di fila nel massimo torneo.

• La Roma ha perso due trasferte consecutive in Serie A per la prima volta dallo scorso ottobre (tre in quella occasione):

• Nicolás González ha preso parte a 11 gol in questo campionato (cinque reti e sei assist), l’ultimo attaccante viola ad aver fatto meglio alla sua prima stagione con la squadra toscana è stato Giovanni Simeone nel 2017/18 (18 – 14 reti e quattro assist).

• Prima della rete di Nicolás González (4:37), era dal 25 aprile 2012 che la Fiorentina non segnava un gol contro la Roma, in Serie A, nei primi 5' di gioco: in quel caso, Jovetic, al 1:51.

• Prima del rigore trasformato da Nicolás González, la Fiorentina non aveva mai segnato nelle ultime 15 stagioni di Serie A dal dischetto nei primi 5’ minuti di gioco al Franchi.

• La Fiorentina non realizzava due gol nei primi 11’ di gioco di una sfida di Serie A dal 18 ottobre 2020, contro lo Spezia (Pezzella, Biraghi).

• La Roma non subiva due reti nei primi 11’ di una partita di Serie A dal 12 gennaio 2020, contro la Juventus (Demiral e Cristiano Ronaldo).

• L’ultimo gol più veloce incassato dalla Roma, su rigore, in Serie A risale al 14 maggio 2006, contro il Milan: Kakà , dopo 4:30.

• Giacomo Bonaventura ha segnato tutti gli ultimi tre gol in campionato al Franchi (l'ultimo lo scorso gennaio contro il Genoa), dopo avere realizzato cinque dei sei precedenti in trasferta.

• Leonardo Spinazzola è tornato a giocare un match di Serie A 379 giorni dopo l’ultima volta (25 aprile 2021 v Cagliari).

• Tammy Abraham gioca la 50ª partita con la maglia della Roma in tutte le competizioni.