Roma, Mourinho: "Sono felice, ma loro non meritavano di perdere"

ROMA

"Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto e fisicamente ho visto gente non stare bene. Partita di livello tecnico basso ma di livello emozionale alto"

© Getty Images Dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Monza, José Mourinho è soddisfatto, ma rende omaggio anche all'avversario. "Sono molto felice, ma loro non meritavano di perdere - ha spiegato il tecnico della Roma -. Tecnicamente abbiamo sbagliato tanto e fisicamente ho visto gente non stare bene". "Abbiamo incontrato un avversario con giocatori e una allenatore bravo - ha aggiunto -. E' stata una partita di livello tecnico basso ma di livello emozionale alto".

"Senza Dybala e Pellegrini ci manca il collegamento che ho cercato di avere mettendo in campo Aouar - ha proseguito lo Special One -. La verità è che quando ci sono due punte pure, con nessuno dei due che si abbassa, è più difficile per noi". "Loro si sono chiusi ed è stato difficile - ha continuato analizzando il match tatticamente -. Quando loro hanno messo Mota e Vignato noi abbiamo fatto delle scelte per vincere la partita e quindi abbiamo perso compattezza".

Poi su El Shaarawy, autore del gol che al 90' ha deciso la partita: "Stephan ha questo feeling con il gol negli ultimi minuti". "Ho un bel rapporto con i miei giocatori - ha proseguito Mou parlando del caso scommesse -. Sono diretto con loro e loro sanno che con me è meglio una verità brutta che una bugia bella. Zelewski ed El Shaarawy mi hanno detto di non preoccuparmi perché non c’entrano niente con quelle cose".

Quanto alle idee sulla Roma senza infortunati, Mou ha le idee chiare. "Io voglio giocare con Paredes e Cristante come principio base - ha spiegato lo Special One -. Oggi siamo sembrati una squadra in difficoltà e con poco equilibrio". "Non siamo veloci nei duelli veloci e nelle transizioni - ha continuato -. Oggi abbiamo cercato questo equilibrio e dopo i cambi lo abbiamo perso ancora di più. Un pareggio oggi sarebbe stato un risultato negativo".