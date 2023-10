'Bla bla' e 'piangi', Mourinho: "Espulso perché ho zittito la panchina del Monza"

© twitter

Ancora un'espulsione per Josè Mourinho, dopo una lite a fine partita con la panchina del Monza con la quale c'erano state scintille anche lo scorso campionato. In pieno recupero, con la Roma in vantaggio 1-0 grazie al gol di El Shaarawy al 90', la panchina dei brianzoli con Palladino in testa ha protestato per un pallone che non tornava in campo dai raccattapalle per il fallo laterale dei brianzoli. A quel punto Mourinho si è rivolto ai rivali col gesto del 'pianto' e del 'bla bla', e l'arbitro Ayroldi ha estratto per lui il rosso. Con questa espulsione Mourinho non sarà in panchina nella sfida di domenica prossima alle 18 a San Siro contro l'Inter, sua ex squadra. "Sono stato espulso per aver zittito la panchina del Monza - ha detto lo Special One dopo la partita - L'anno scorso abbiamo giocato un'ottima partita a Monza e gente senza esperienza ci ha detto parole brutte. Oggi la panchina del Monza ha fatto uno show".