Serie A, Roma-Monza 1-0: El Shaarawy all'ultimo respiro

ROMA-MONZA 1-0

All'Olimpico match tirato ed equilibrato deciso solo al 90' dal Faraone. Brianzoli in dieci per tutta la ripresa per l'espulsione a fine primo tempo di D'Ambrosio

Elsha piega il Monza al 90'



















































1 di 27 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nel lunch match della nona giornata di Serie A la Roma batte 1-0 il Monza all'ultimo respiro, incassa la terza vittoria di fila in campionato e risponde presente nell'affollata corsa per l'Europa portandosi a quota 14 punti. All'Olimpico nel primo tempo sono i brianzoli a fare la gara, ma è Di Gregorio a rendersi protagonista con le sue parate su Aouar e Belotti poco prima e poco dopo l'espulsione di D'Ambrosio (41'). Nella ripresa, con i biancorossi in inferiorità ma sempre in partita, i giallorossi spingono, centrano due pali con Lukaku e Azmoun e poi sbloccano il risultato grazie a El Shaarawy al 90'. Nel finale espulso Mourinho che dunque salterà la prossima gara contro l'Inter.

LA PARTITA

Ancora senza Smalling e con Llorente non al top, Mourinho piazza di nuovo Cristante al centro della difesa e Bove in mediana con Paredes e Aouar. In attacco Belotti al posto dell'indisponibile Dybala accanto a Lukaku. Perso il Papu Gomez e con Ciurria acciaccato, Palladino invece davanti punta tutto su Colombo con Colpani e Machin a supporto sulla trequarti e Pereira e Kyriakopoulos sugli esterni. Scelte che in avvio tengono le squadre corte e lasciano poco spazio allo spettacolo. Più alto e aggressivo è il Monza a iniziare meglio e con più personalità nel palleggio. A ritmi blandi però la gara non decolla. Colpani ci prova su punizione, ma la mira è sbagliata. Poi la Roma prova ad alzare un po' il baricentro appoggiandosi a Lukaku e cercando Spinazzola, ma la manovra giallorossa non trova sbocchi in verticale e i brianzoli continuano a gestire il possesso con più ordine e precisione. Da una parte Rui Patricio blocca un cross velenoso di Colpani e Caldirola protesta per una spinta in area. Dall'altra Di Gregorio salva invece il risultato su un'incornata di Aouar e poi esce bene su un taglio di Bove. Fino al 40' la gara resta bloccata in mediana, poi D'Ambrosio entra duro su Belotti, rimedia il secondo cartellino giallo e lascia il Monza in inferiorità. Episodio che nel finale del primo tempo mescola un po' le carte e cambia il match. In pressione, la Roma spinge con Spinazzola e Di Gregorio è costretto a un altro intervento super su Belotti per tenere il match in equilibrio prima dell'ingresso in campo di Andrea Carboni per Machin.

La ripresa inizia con un'altra mossa di Palladino, che inserisce Birindelli al posto di Pereira per puntellare la corsia destra tenendo quasi intatto l'assetto tattico del suo Monza. Scelta coraggiosa, che costringe i biancorossi a mettere la gara sulla battaglia e a verticalizzare più rapidamente per le punte. Pessina chiude bene in area su Lukaku, dall'altra parte invece un sinistro a giro di Colpani sfiora l'incrocio dei pali facendo tremare l'Olimpico. Botta e risposta che non cambia il risultato, ma tiene vivo il match. Più alta e aggressiva, la Roma guadagna metri e prova a prendere in mano la gara spingendo soprattutto a sinistra. Caldirola chiude su Aouar, poi Mou prova a dare una scossa alla gara con i cambi togliendo Bove e Belotti e gettando nella mischia El Shaarawy e Azmoun. Sostituzioni a cui Palladino replica levando Colpani e Colombo e facendo entrare Vignato e Mota. Rui Patricio si oppone a un sinistro dal limite di Birindelli, poi un destro di Lukaku si stampa sull'esterno del palo e l'estremo difensore giallorosso deve opporsi ancora a un altro tentativo del numero 19 biancorosso dopo una grande apertura di Vignato. Chiusa nelle giocate palla a terra, la squadra di Mou prova a far valere il fisico sui calci piazzati e nelle mischie. Pablo Marì mura un sinistro di Lukaku in area, poi Vignato tenta una grande giocata, Zalewski protesta per un intervento di Birindelli e Gagliardini ci prova di destro. Occasioni che tengono alta la tensione e accendono il finale. Un tiro di Azmoun si stampa sul palo, poi al 90' El Shaarawy risolve la pratica spedendo la palla di destro alle spalle di Di Gregorio. E' il colpo che decide il match, beffa il Monza e regala ai giallorossi tre punti pesantissimi per la classifica.



LE PAGELLE

El Shaarawy 7 - entra e dà gamba e spinta ai giallorossi. Firma il sigillo che decide la gara al 90' con potenza e freddezza in area. Un destro che vale tre punti pesantissimi dopo una settimana difficile come confermano le lacrime a fine partita

Lukaku 5,5 - nel primo tempo è il Monza a tenere in mano il pallino del gioco e si vede poco. Caldirola e Marì non lo mollano un attimo e appena la palla arriva dalle sue parti lo aggrediscono per non farlo girare. Impreciso e poco lucido anche nella ripresa quando centra l'esterno del palo di destro da buona posizione e nel recupero spreca un contropiede

Belotti 6 - si muove molto attorno a Lukaku cercando lo spazio giusto per infilarsi. Nel primo tempo serve a Aouar una buona palla, impegna Di Gregorio e provoca l'espulsione di D'Ambrosio. Nella ripresa cala e Mou lo toglie

Cristante 6,5 - Mourinho lo piazza ancora al centro della difesa e fa il suo con la solita applicazione, fisicità e attenzione. Guida il reparto arretrato senza difficoltà

Colpani 6,5 - galleggia tra le linee partendo spesso da destra e cercando di illuminare la manovra brianzola col suo sinistro. Le azioni migliori del Monza partono dai suoi piedi e nella ripresa sfiora l'incrocio con un colpo a giro notevole. Appena cala, Palladino lo sostituisce con Mota

Di Gregorio 7 - preciso con i piedi nel palleggio insistito da dietro del Monza e attento tra i pali. Nel primo tempo dice no a un'incornata ravvicinata di Aouar e a una deviazione di Belotti confermando gli ottimi riflessi. Al 90' non può far nulla sul destro di Elsha

D'Ambrosio 4,5 - troppo nervoso e aggressivo per un uomo della sua esperienza. Rimedia due gialli evitabili in 40' e lascia i suoi in inferiorità numerica per un tempo



IL TABELLINO

ROMA-MONZA 1-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6,5; Mancini 6, Cristante 6,5, N'dicka 6 (29' st Llorente 6); Karsdorp 5,5 (29' st Zalewski 6), Bove 5,5 (18' st El Shaarawy 7), Paredes 5,5, Aouar 6, Spinazzola 6 (34' st Kristensen sv); Belotti 6 (18' st Azmoun 6), Lukaku 5,5.

A disp.: Boer, Svilar, Celik, Pagano, Pisilli. All.: Mourinho 6

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 7; D'Ambrosio 4,5, Marì 6,5, Caldirola 6,5; Pereira 5,5 (1' st Birindelli 6,5), Gagliardini 6,5, Pessina 6,5, Kyriakopoulos 6 (40' st Donati sv); Colpani 6,5 (19' st Vignato 6,5) Machin 5,5 (46' A. Carboni 6); Colombo 5,5 (19' st Mota 6).

A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Bettella, Akpa Akpro, F. Carboni, V. Carboni, Bondo, Maric, Ciurria. All.: Palladino 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 45' st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Cristante, Mancini (R); Machin, Gagliardini (M)

Espulsi: 41' D'Ambrosio (M) - doppia ammonizione

Note: 101' espulso Mourinho (R)



LE STATISTICHE

• La Roma ha vinto tre gare di fila in Serie A per la prima volta da aprile scorso (in quel caso contro Sampdoria, Torino e Udinese).

• Due degli ultimi quattro gol di Stephan El Shaarawy in Serie A sono arrivati contro il Monza: l'attaccante giallorosso ha trovato la via della rete in entrambe le ultime due sfide giocate contro la squadra brianzola nella competizione.

• La Roma ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre gare di Serie A, tanti clean sheet come nelle precedenti 14 partite nella competizione.

• La Roma ha segnato 7 gol negli ultimi 15 minuti del secondo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A.

• Il Monza ha perso una gara in Serie A per la prima volta da settembre scorso (3-0 v Atalanta al Gewiss Stadium).

• Dall’inizio della scorsa stagione (2022/23), la Roma è la squadra che ha colpito più legni contando tutte le competizioni tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei (40).

• Dall'inizio della scorsa stagione (dal 2022/23), solamente Empoli e Sassuolo (sette) hanno registrato più cartellini rossi del Monza in Serie A. In particolare, la squadra brianzola è l'unica a contare due difensori espulsi nella Serie A 2023/24 (Caldirola v Lecce e D'Ambrosio v Roma).

• 100ª presenza in Serie A per Rick Karsdorp, tutte con la maglia della Roma. Tra i difensori attualmente in rosa, solamente Gianluca Mancini (142) e Chris Smalling (108) contano più presenze di lui con la maglia giallorossa nella competizione.

• Stephan El Shaarawy ha raggiunto le 150 vittorie nei cinque grandi campionati europei.

• Stephan El Shaarawy ha conquistato 100 vittorie in Serie A con la Roma.