Roma, Mourinho: "Bruttissima gara, ma meritavamo di vincere"

Il tecnico giallorosso dopo la Sampdoria: "Abbiamo una classifica normalissima con 5 squadre davanti che ci aspettavamo"

José Mourinho analizza con grande severità il pari contro la Sampdoria. "Non abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere soprattutto per il secondo tempo, in particolare dopo l'1-1 - ha detto a fine gara -. Abbiamo creato tanto dominio. Per me però è stata una partita bruttissima, perché la squadra che voleva vincere non ha giocato bene, quella che non voleva farlo ha fatto la sua partita. Loro premiati con il punto". ansa

La squadra è apparsa stanca. "Normale ma anche loro hanno una rosa così - ha spiegato lo Special One a Dazn -. Magari si ma nel secondo tempo non ho visto questo. Siamo stati lenti con e senza palla. Abbiamo avuto anche delle mancanze di concentrazione. Questo è stanchezza e mancanza di un po’ di qualità. Penso che meritavamo qualcosa in più perché volevamo vincere ma abbiamo giocato male".

Un deciso passo indietro rispetto all'Atalanta. "Oggi prima del match ho detto ai miei che ci sono delle cose che non puoi perdere mai. Contro l’Atalanta abbiamo avuto coraggio di pressare e vincere i duelli. Il rammarico è che oggi non ho visto questo. Non voglio essere critico con loro ma non abbiamo giocato bene. Non voglio essere critico ma loro hanno fatto il loro gioco dal primo minuto perdendo tempo e lo hanno fatto tante volte. Per una squadra che non gioca bene questo aiuta a dare tranquillità. Sull’1-1 loro si sono messi dietro e hanno trovato il punto. Abbiamo una classifica normalissima con 5 squadre davanti che ci aspettavamo”.

