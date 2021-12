Serie A: Roma-Sampdoria 1-1, Gabbiadini risponde a Shomurodov

ROMA-SAMPDORIA 1-1

L'uzbeko illude i giallorossi prima del quinto gol di fila del blucerchiato. I giallorossi mancano l'aggancio alla Juve

di

ANDREA GHISLANDI

Nell'ultima giornata del girone d'andata di Serie A, la Roma non va oltre l'1-1 casalingo contro la Samp e perde terreno dalla Juventus, ora quinta da sola. Dopo un primo tempo con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa con il palo di Candreva e la doppia parata di Falcone su Zaniolo e Felix. Shomurodov trova l'angolino al 72', Gabbiadini trova il quinto gol di fila da due passi dopo un altro legno di Colley (80').

IL TABELLINO

ROMA-SAMPDORIA 1-1

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 5,5, Veretout 5,5 (22' st El Shaarawy 6), Cristante 6, Mkhitaryan 6, Vina (22' st Shomurodov 6,5); Zaniolo 6, Abraham 5,5 (2' st Felix 5,5). A disp.: Fuzato, Kumbulla, Diawara, Villar, Calafiori, Darboe, Perez, Mayoral, Bove. All.: Mourinho 5,5

Sampdoria (4-4-2): Falcone 7; Bereszynski 5,5 (31' st Quagliarella 6,5), Yoshida 5,5, Colley 7, Augello 6; Candreva 6,5 (44' st Depaoli SV), Ekdal 6 (37' Ferrari 6), Silva 6, Askildsen 6 (44' st Yepes Laut sv); Caputo 5 (31' st Ciervo 6), Gabbiadini 6,5. A disp.: Audero, Ravaglia, Chabot, Thorsby, Trimboli, Murru, Dragusin. All.: D'Aversa

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 27' st Shomurodov (R), 35' st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Bereszynski (S), Falcone (S)

Espulsi:

LE STATISTICHE

Manolo Gabbiadini è uno dei soli quattro giocatori della Sampdoria ad aver segnato in almeno cinque partite di fila in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria, dopo Fabio Quagliarella, Giampaolo Pazzini e Enrico Chiesa.

Manolo Gabbiadini ha segnato in cinque match di fila per la seconda volta in carriera tra Serie A e Premier League, la prima tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 (striscia con le maglie di Napoli e Southampton).

10° gol di Eldor Shomurodov in Serie A, cinque di questi sono arrivati subentrando dalla panchina.

A partire dallo scorso campionato solo Luis Muriel (sette) ha segnato più gol subentrando dalla panchina rispetto a Eldor Shomurodov (cinque) in Serie A.

Eldor Shomurodov è il più rapido subentrante (dopo 4:46) a segnare in Serie A con la Roma a partire da Mkhitaryan v SPAL nel dicembre 2019.

La Sampdoria ha pareggiato due match di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre.

Solo Tammy Abraham (cinque) ha colpito più legni di Antonio Candreva (quattro) in questa stagione di Serie A.

Solo Bryan Mbeumo (sette) ha colpito più legni di Antonio Candreva (quattro) tra i centrocampisti dei maggiori cinque campionati europei nel 2021/22.

Rick Karsdorp e Bryan Cristante sono i due giocatori della Roma con più presenze nel 2021 in tutte le competizioni (55 entrambi).

Antonio Candreva è il giocatore della Sampdoria che ha disputato più match nel 2021 in tutte le competizioni (45).

Note: