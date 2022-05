Roma, Mourinho: "Brutta partita, abbiamo giocato con poca qualità"

QUI ROMA

Il tecnico giallorosso dopo lo 0-0 contro il Bologna: "Loro non hanno giocato per vincere e l'arbitro gli ha permesso di farlo"

Il pareggio senza reti contro il Bologna ha chiuso definitivamente le speranze Champions della Roma, ma José Mourinho ha difeso il quinto posto con la testa alla semifinale di Conference League: "Abbiamo giocato con poca qualità - ha commentato il tecnico portoghese a fine partita -, non abbiamo fatto abbastanza per vincere. Il Bologna ha fatto la sua partita e l'arbitro gliel'ha permesso, ma è stata una partita con poca qualità". Getty Images

"La doppia sfida col Leicester ha ovviamente influito - ha continuato Mourinho -. Loro hanno potuto far riposare 9 giocatori titolari e noi no, ma abbiamo provato a vincere senza riuscirci. Il Bologna non ha giocato per vincere e l'arbitro non ha badato allo spettacolo. Ho cercato coi cambi di cambiare la partita, ma non è andata come pensavo. Abraham e Zalewski non sono entrati bene, pur avendo avuto qualche opportunità per segnare".

Zaniolo in campo novanta minuti: "I giornalisti e gli arbitri sono ossessionati da Zaniolo...".