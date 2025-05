Psg, Donnarumma: "In finale contro tanti amici, sarà durissima ma molto bella"

ARTETA: "LA DIFFERENZA L'HA FATTA DONNARUMMA"

"Prima di tutto, congratulazioni al Psg per aver raggiunto la finale - ha esordito il tecnico dell'Arsenal, Mikel Arteta, a TNT Sports nel post gara - Il loro miglior giocatore in campo nelle due partite è stato Donnarumma, ha fatto la differenza per loro in questa sfida. Penso che fossimo molto vicini, molto più vicini di quanto abbiano mostrato i risultati. Sono molto orgoglioso dei giocatori e di quello che hanno fatto oggi, di come abbiamo gestito la pressione". "Se vogliamo vincere, cosa dobbiamo fare per sbloccare quella porta? - ha aggiunto - A volte bisogna applaudire gli avversari. Il portiere ha vinto la partita per loro, in entrambe le gare. Sono orgoglioso, forse nessuno se lo aspettava, ma ci siamo andati molto vicini.