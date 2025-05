JD Vance verso i Mondiali: "Tutti i tifosi sono benvenuti, poi tornino a casa"

JD Vance ha parlato dei Mondiali 2026 dando un avvertimento ai tifosi che arriveranno in massa negli Stati Uniti per tifare la propria nazionale. Il vicepresidente ha dichiarato che il suo paese accoglierà tutti coloro accorreranno per seguire le partite: "Tutti sono i benvenuti a questo meraviglioso evento". Nel corso dell'appuntamento alla Casa Bianca, Vance ha poi avvisato: "Vogliamo che vengano, festeggino e guardino le partite. Quando il tempo sarà scaduto, vogliamo che tornino a casa".