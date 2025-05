Psg, Hakimi ritrova l'Inter: "Sarà una finale speciale per me"

Dopo aver segnato il raddoppio nel ritorno della semifinale di Champions contro l'Arsenal, Achraf Hakimi ha parlato della partita e del sapore che avrà ritrovare l'Inter in finale. "E' incredibile, abbiamo lavorato tanto per questo momento e siamo felicissimi - ha spiegato l'esterno del Psg -. Siamo una famiglia e un gruppo fantastico, meritiamo tutto questo. Ringraziamo tutta Parigi". "Per me sarà una finale speciale contro l'Inter- ha aggiunto -. L'affronteremo con grande motivazione. L'Inter è una grande squadra e l'abbiamo visto ieri, ora ci godiamo il momento".