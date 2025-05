Master Uefa Pro, due giorni per studiare metodologie dell'Ajax

Un'avventura di due giorni in uno dei club più iconici dell'intera Europa calcistica: i corsisti del Master Uefa Pro sono da ieri ospiti dell'Ajax per uno stage formativo presso la squadra dei Lancieri. Due giorni di studio e di confronto, che hanno portato gli allevi del corso di Coverciano a seguire gli allenamenti e le lezioni in aula a cura dello staff tecnico del club olandese.