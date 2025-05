Nuovo logo per Spezia Calcio, usato dalla prossima stagione

Lo Spezia presenta il nuovo logo che sarà utilizzato a partire dalla stagione 2025/26. Il club ligure torna all'antico con uno scudetto classico che inquadra le lettere "S" e "C" sotto la scritta "Spezia" richiamando quello utilizzato a partire dal Dopoguerra che era stato mandato in pensione nel 2023. Due stagioni fu infatti scelta una nuova immagine molto mal digerita dalla tifoseria, tanto da spingere il club pochi mesi dopo a lanciare un concorso di idee e di lasciare proprio ai supporter la scelta finale tramite il sito ufficiale del club nell'ambito di quattro soluzioni proposte dall'agenzia Tub Design. "Avevamo il desiderio di abbracciare i nostri tifosi e la nostra storia, pertanto lo abbiamo intrapreso con grande convinzione ed entusiasmo. Il logo di un club rappresenta l'identità non solo di una squadra, ma di una comunità intera. Rappresenta una storia, una passione da tramandare di generazione in generazione. Vogliamo ringraziare tutti i tifosi per l'eccezionale partecipazione dimostrata, Tub Design per l'ottimo lavoro svolto e tutte le persone che sono state le anime di questo lungo percorso all'insegna del dialogo e della condivisione, come mai si era visto fare in Italia a certi livelli", ha detto l'ad Andrea Gazzoli. "Il futuro è nelle nostre radici" è il motto che accompagna il nuovo logo.