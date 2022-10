Mourinho: "Una vittoria importantissima"

© Getty Images

In casa Roma José Mourinho si gode la vittoria di "Marassi" contro la Sampdoria, ma soprattutto il sorpasso a Lazio e Udinese che vale il quarto posto in classifica. "È una vittoria importantissima, penso anche meritata e sono molto felice. Anche di capire che abbiamo giocato contro una squadra come la Samp, che mi piace tanto, con un allenatore che è un fratello piccolo: sono convinto che torneremo qui anche il prossimo anno. Una squadra compatta e che lotta come loro non andrà in B", ha detto il tecnico giallorosso.