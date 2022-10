Serie A, Sampdoria-Roma 0-1: Pellegrini regala il quarto posto a Mourinho

SAMPDORIA-ROMA 0-1

A Marassi decide il rigore del capitano giallorosso. Primo ko per Stankovic, blucerchiati sempre ultimi

Nella decima giornata di Serie A, la Roma batte 1-0 la Sampdoria e si riprende il quarto posto in classifica. A Marassi, decide il rigore provocato dal fallo di mano di Ferrari e trasformato al 9' da Pellegrini, al suo primo gol in questo campionato. Un successo che permette agli uomini di Mourinho di salire a 22 punti e sorpassare la Lazio. Primo ko sulla panchina dei blucerchiati, invece, per Stankovic, sempre ultimo a quota 3.

LA PARTITA

La Roma si riprende il quarto posto battendo 1-0 la Sampdoria a Marassi: è il primo ko per Stankovic sulla panchina dei liguri. Il match si sblocca (e si decide) al 9': Ferrari tocca il pallone con la mano in area e, dal dischetto, Pellegrini batte Audero, realizzando il suo primo gol in campionato. Il capitano giallorosso è anche uno dei pochi, in un primo tempo bloccato, a riprovarci dalla distanza, con Audero che riesce a bloccare senza particolari problemi. La Samp tiene bene il campo, ma fatica a creare occasioni, tanto che nel secondo tempo Stankovic inserisce subito Murru e Pussetto, con Augello e Leris che restano negli spogliatoi.

I cambi, però, non regalano maggiore pericolosità offensiva ai blucerchiati: è anzi Belotti, al 55', a farsi murare da Audero in area di rigore dopo l'ottima sponda di Abraham. Prima dell'ora di gioco, Stankovic rompe gli indugi e compone la coppia Quagliarella-Caputo, richiamando in panchina Gabbiadini, con anche Verre al posto di Rincon. Mourinho, invece, si gioca le carte Matic e Zaniolo, che subito col destro costringe Audero all'intervento e nel recupero si fa annullare un gol per fuorigioco. Il forcing finale, però, non premia la Sampdoria: finisce 1-0, con la Roma quarta a 22 punti e i blucerchiati ultimi a quota 3 dopo il primo ko dell'era Stankovic.

LE PAGELLE

Audero 6,5 - I suoi interventi, seppur non miracolosi, evitano il raddoppio della Roma che avrebbe chiuso i giochi.

Ferrari 5 - Disastroso nel primo tempo quando regala il rigore del vantaggio ai giallorossi.

Caputo 5 - In attacco fa fatica a tenere palla, a proporsi e a rendersi pericoloso.

Pellegrini 7 - Finalmente si sblocca con il suo primo gol in campionato, poi si rende ancora pericoloso prima dell'intervallo.

Abraham 5,5 - Continua il digiuno dal gol, anche se il lavoro per la squadra lo fa sempre.

Zaniolo 6,5 - Entra nel secondo tempo ma è comunque uno dei più attivi in fase di conclusione.

IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-1

Sampdoria (4-4-2): Audero 6,5; Bereszynski 6, Ferrari 5, Colley 6, Augello 5,5 (1' st Murru 6); Leris 5,5 (1' st Pussetto 5,5), Rincon 6 (14' st Verre 5,5), Villar 5,5, Djuricic 6 (29' st Sabiri 6); Gabbiadini 6 (14' st Quagliarella 6), Caputo 5. A disp.: Contini, Amione, Conti, Vieira, Yepes, Trimboli. All.: Stankovic 5,5

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio 6; Mancini 6, Smalling 6,5, Ibañez 5,5; Zalewski 6 (39' st Karsdorp sv), Camara 6 (23' st Matic 5,5), Cristante 6, El Shaarawy 5,5 (29' st Spinazzola 6); Pellegrini 7; Belotti 6 (39' st Bove sv), Abraham 5,5 (23' st Zaniolo 6,5). A disp.: Boer, Svilar, Shomurodov, Viña, Volpato, Tripi, Tahirovic. All.: Mourinho 6,5

Arbitro: Di Bello

Marcatore: 9' rig. Pellegrini

Ammoniti: Ibañez (R), Rincon (S), Stankovic (S), Verre (S), Pellegrini (R), Pussetto (S), Colley (S), Zaniolo (R)

LE STATISTICHE DI SAMPDORIA-ROMA

La Roma ha ottenuto tre successi esterni consecutivi nel massimo campionato per la prima volta da agosto 2020 (quattro in quel caso).

La Sampdoria è rimasta sei gare interne senza successi in Serie A per la prima volta dal 2011, quando arrivò a quota sette.

Dal 2017/18 Lorenzo Pellegrini ha sempre partecipato ad almeno cinque reti in Serie A (un gol e quattro assist nel 2022/23) - tra i centrocampisti, oltre a lui solo Zielinski e Milinkovic-Savic ci sono riusciti in sei stagioni nel periodo.

In questo campionato nessuna squadra ha calciato più rigori della Roma (tre).

La Sampdoria ha subito cinque gol nei primi 15 minuti del primo tempo, nessuna squadra ne conta di più in questa stagione di Serie A.

La Roma non aveva mai effettuato così pochi tiri in un primo tempo di questo campionato (due), la Sampdoria ne ha concessi meno solamente contro lo Spezia (uno).

Tommaso Augello ha collezionato la sua 100ª presenza in Serie A.

Lorenzo Pellegrini ha collezionato la sua 200ª presenza in Serie A.