Roma, Mou chiama Dybala e accende le speranze dei tifosi

ROMA

Il tecnico giallorosso avrebbe sentito direttamente l'argentino al telefono prima dell'amichevole con la Portimonense ribadendo la sua stima e la voglia di averlo a Trigoria

© Getty Images A Roma la pista Dybala resta caldissima. E per chiarire il concetto al diretto interessato è intervenuto nuovamente José Mourinho. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico giallorosso avrebbe chiamato l'argentino poco prima dell'amichevole con la Portimonense per ribadire tutta la sua stima e confermare la grande voglia di averlo con sé a Trigoria la prossima stagione. Una telefonata amichevole e confidenziale, utile per tenere vivi i contatti e al tempo stesso sondare il terreno per capire i margini di trattativa e la fattibilità dell'operazione.

Un'operazione complicata, certo. Ma non impossibile. Soprattutto se a esporsi in prima persona è proprio lo Special One. Un intervento che dopo un primo contatto nei giorni scorsi, lancia un nuovo messaggio forte e chiaro a Dybala. Una chiamata che non può lasciare indifferente l'argentino con l'Inter sempre sullo sfondo e il Napoli pronto a inserirsi.

Mourinho vole piazzarlo al centro del progetto-Roma e i tifosi giallorossi vogliono trasformarlo nel nuovo idolo dell'Olimpico. Una situazione da maneggiare con cura, ma che il tecnico portoghese ha deciso di forzare alzando nuovamente la cornetta. Al 16 luglio, del resto, uno dei giocatori più quotati del mercato è ancora senza squadra e riuscire a convincerlo a venire a Roma sarebbe un colpo da maestro. Sia a livello tecnico, sia mediatico. La Roma continua a sognare Dybala e Mou ci mette la faccia.