Mercato: Napoli e Roma fanno sul serio per Dybala, lui aspetta ancora l'Inter

MERCATO

I nerazzurri restano la priorità dell'argentino, che però si attende un segnale concreto a breve: azzurri e giallorossi nel frattempo si muovono

A meno di un mese dall'inizio del campionato il futuro di Paulo Dybala continua a rimanere avvolto nell'incertezza. L'argentino ha sempre dato la sua priorità all'Inter e continua a farlo, ma nelle ultime settimane la trattativa con i nerazzurri sembra essersi arenata e nuove pretendenti sono tornate alla carica. Napoli e Roma fanno sul serio e anche se l'ex juventino resta in attesa di un segnale da Milano, è chiaro che non potrà attendere ancora a lungo: le proposte del club di De Laurentiis e di quello dei Friedkin sono concrete, il momento di una decisione è ormai imminente.

Già nei giorni scorsi si era parlato di un contatto telefonico tra la Joya e Luciano Spalletti, nonché di un'offerta ufficiale presentata dal club partenopeo all'entourage del giocatore: quinquennale da 5 milioni netti più bonus, che potrebbero far salire fino a 6 l'ingaggio annuale. Sullo sfondo la questione dello sfruttamento dei diritti d'immagine, che il Napoli è solito non concedere ai suoi tesserati. Un problema concreto, ma non insormontabile.

La novità, che arriva dalla capitale, è che anche la Roma si è mossa in maniera molto concreta: i giallorossi avevano già avuto alcuni contatti con l'argentino nei mesi scorsi, poi il sorpasso dell'Inter sembrava averli costretti a farsi da parte. Ora, però, i Friedkin sono tornati sotto con una proposta da 6 milioni netti a stagione più bonus per 4 anni, dunque qualcosa in più di quanto offerto dal Napoli, anche se con un contratto più breve.

La sensazione, comunque, è che entro la fine della prossima settimana la questione dovrà sbloccarsi: Dybala attenderà ancora qualche giorno l'Inter, poi dovrà decidere se accettare una delle altre due offerte, sebbene entrambe economicamente al di sotto delle sue aspettative. I ritiri sono già iniziati, la Serie A è ormai alle porte e per l'argentino il tempo stringe.

Vedi anche napoli Il Napoli fa sul serio per Dybala: telefonata di Spalletti e prima offerta