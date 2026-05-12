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Malen da record: l'olandese che segna come Kane e sogna la Champions con la Roma

Donyell Malen travolge la Serie A: 13 gol come Harry Kane e impatto storico sul mercato invernale. La Roma si gode il suo nuovo bomber verso il derby.

12 Mag 2026 - 10:15
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Donyell Malen si è preso la Roma in appena sedici partite, riscrivendo la storia del mercato invernale e trascinando i giallorossi verso il sogno Champions League. Con la doppietta decisiva siglata al Parma, culminata in un rigore al minuto 101, l'attaccante olandese ha raggiunto quota 13 reti in campionato: nessun acquisto di gennaio aveva mai avuto un impatto così devastante in Serie A. Nei principali campionati europei solo Harry Kane viaggia ai suoi stessi ritmi a livello di gol, prendendo come paragone il periodo da metà gennaio a oggi. 

Perché Malen viene già paragonato a Batistuta?

 Il parallelismo con Gabriel Omar Batistuta nasce proprio dalla recente trasferta di Parma. Nel 2001, l'argentino segnò una doppietta al Tardini che blindò la corsa scudetto, arrivando a 13 gol stagionali dopo sedici incontri. Malen ha raggiunto lo stesso bottino di reti nello stesso numero di partite, superando per media realizzativa persino l'attuale capocannoniere Lautaro Martinez. 

L'entusiasmo attorno all'olandese ha contagiato anche la città, come dimostrato dal suo recente incontro al Foro Italico con Jannik Sinner. Mentre il tennista azzurro domina sulla terra rossa, l'olandese è diventato il simbolo della rinascita giallorossa sul campo verde. 

Quali record può ancora battere l'attaccante olandese?

 A livello di gol stagionali Malen ha già superato i connazionali Koopmeiners (12 con l'Atalanta) e Zirkzee (11 con il Bologna), l'obiettivo ora è quello di raggiungere le 15 marcature di Gullit col Milan mentre le 25 reti di Van Basten, sempre in rossonero, sono irraggiungibili per ora. Solo Tammy Abraham, con 17 gol, resta ancora davanti nella storia recente dei bomber giallorossi.

Parma-Roma, le foto del match

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