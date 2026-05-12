Malen da record: l'olandese che segna come Kane e sogna la Champions con la Roma

Donyell Malen si è preso la Roma in appena sedici partite, riscrivendo la storia del mercato invernale e trascinando i giallorossi verso il sogno Champions League. Con la doppietta decisiva siglata al Parma, culminata in un rigore al minuto 101, l'attaccante olandese ha raggiunto quota 13 reti in campionato: nessun acquisto di gennaio aveva mai avuto un impatto così devastante in Serie A. Nei principali campionati europei solo Harry Kane viaggia ai suoi stessi ritmi a livello di gol, prendendo come paragone il periodo da metà gennaio a oggi.