Gasperini: "Sarebbe stata una beffa perdere. Arbitraggio? Le immagini sono chiare"

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Le parole dell'allenatore giallorosso dopo la vittoria di Parma
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Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita vinta dalla sua Roma a Parma in pieno recupero e con un rigore dato dal Var: "Ci sono le immagini, le vedrà tutta Italia, ha ragione Cuesta, mi sembrano tutte molto evidenti. Capisco la delusione di aver perso nel recupero. Loro hanno giocato con uno spirito straordinario ed è bello per il campionato. Aver vinto per noi è motivo di grande soddisfazione. Abbiamo giocato un primo tempo molto buono. Abbiamo avuto tante occasioni, Suzuki è stato straordinario. I numeri parlano da soli, gli episodi idem. Sarebbe stata una beffa perdere questa partita".
Inevitabile la domanda su Dybala che ha detto che la sua avventura con la Roma potrebbe volgere al termine: "Ha detto una cosa molto precisa, ha detto potrebbe. Potrebbe è un condizionale. È chiaro che è una cosa che riguarda la società e il giocatore. Io sarei contento di averlo a disposizione. Purtroppo è stato tre mesi fuori per infortunio. Dybala non ha solo tecnica ma anche una fibra muscolare particolare, a fine partita era ancora fresco, non scende di prestazione. Questo è un argomento che riguarderà la fine del campionato. Questa è comunque una vittoria fondamentale perché certifica la mentalità di questo gruppo e l'appartenenza. Poche volte coi cambi siamo riusciti a dare una svolta alla partita. È la dimostrazione di un gruppo che ha reagito ai passi falsi. Sono triplamente felice, a prescindere dal risultato. Sappiamo che non è sufficiente questa vittoria, dobbiamo fare il massimo senza avere rammarichi, che tanto non serve a niente. Dobbiamo sperare anche in qualche passo falso degli avversari. Noi oggi siamo molto felici di tutte queste risposte e ci prepareremo per il derby".
Gasp ha poi parlato di cosa non ha funzionato: "Qualche errore c'è sempre, ma io ho visto qualità di gioco. In questo momento del campionato non tutti possono essere al massimo fino al novantesimo. La qualità dei cambi diventa fondamentale e oggi è stato molto positivo. Poi c'è anche l'avversario, che oggi ha avuto tripla energia. Ma col numero di occasioni create da noi mi è sembrata una prestazione positiva".