DALL'INFERMERIA

Roma, lesione alla coscia sinistra per Dybala: niente derby

L'argentino è stato costretto a uscire alla fine del primo tempo della gara contro il Torino

15 Set 2025 - 15:15
© Getty Images

© Getty Images

Brutte notizie per la Roma: gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. L'attaccante argentino, schierato titolare da Gasperini nella sfida persa all'Olimpico contro il Torino, è stato costretto a uscire alla fine del primo tempo per un problema muscolare. Il tecnico giallorosso dovrà dunque fare a meno di lui nel derby di domenica 21 alle ore 12.30 ma non solo: per il giocatore previste due settimane di stop, salterà dunque anche la prima giornata di Europa League sul campo del Nizza e il match casalingo di domenica 28 contro il Verona.

