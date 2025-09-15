Roma, lesione alla coscia sinistra per Dybala: niente derby

Brutte notizie per la Roma: gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. L'attaccante argentino, schierato titolare da Gasperini nella sfida persa all'Olimpico contro il Torino, è stato costretto a uscire alla fine del primo tempo per un problema muscolare. Il tecnico giallorosso dovrà dunque fare a meno di lui nel derby di domenica 21 alle ore 12.30 ma non solo: per il giocatore previste due settimane di stop, salterà dunque anche la prima giornata di Europa League sul campo del Nizza e il match casalingo di domenica 28 contro il Verona.