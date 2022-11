Roma, Karsdorp escluso dalla gara col Torino

ROMA

Dopo l'attacco pubblico e di Mou e dopo che in settimana aveva trovato alcuni tifosi ad aspettarlo sotto casa, il terzino olandese non è stato convocato

Rick Karsdorp è stato escluso dai convocati di Roma-Torino. La rottura con José Mourinho è ormai totale dopo lo sfogo dello Special One contro l'olandese nel post partita di Reggio Emilia con il Sassuolo. Il calciatore non è fuori rosa e in questi giorni aveva comunque partecipato agli allenamenti della squadra, ma non ha certo avuto una settimana facile (due sere fa ha trovato ad attenderlo sotto casa qualche tifoso in atteggiamenti poco amichevoli) e Mou lo ha escluso dai convocati.

Karsdorp oggi non sarà all'Olimpico per la partita, ha deciso di partire da Fiumicino con la famiglia per lasciare Roma e sfruttare al meglio i giorni di vacanza programmati dal club per la prossima settimana.

Poi sarà tempo di mercato di gennaio, perché la permanenza dell'olandese nella Capitale non sembra più essere un'opzione: sulle sue tracce c'è la Juventus, che ha fiutato l'occasione ma preferirebbe un prestito, ma non sono da escludere neanche un trasferimento in Premier o un ritorno in Patria.

Di certo, la sua parentesi romana sembra essere davvero ai titoli di coda.

Karsdorp, lo striscione della Sud: "Società, allenatore e squadra. Noi con voi nella stessa direzione"

